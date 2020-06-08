إصابة شرطيتين في حادث دهس في القدس المحتلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شرطيتان إسرائيليتان بجروح طفيفة من جراء تعرضهما لحادث دهس في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الإثنين.

ونقلت الشرطيتان إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح طفيفة، بواسطة طواقم "نجمة داوود الحمراء".

وذكرت المصادر أن الحادث وقع في شارع عوزي نركيس في حي كريات رابين في القدس، حيث نصبت الشرطيتان اللتان يعملن في قسم المرور، حاجزًا للمركبات.

ورفض السائق الانصياع لطلب الشرطيتان بالتوقف واصطدم بهما. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السائق الذي دهس الشرطيتين فر هاربا من المكان.

وقبل أن يتضح السائق المتورط في الحادث يهودي، سارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الإعلان عن وقوع "عملية دهس" في القدس.