تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي لمدة أسبوع

الإثنين 8 يونيو 2020

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الإثنين، تمديد حظر التنقل بين العاصمة ومدنها اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ولمدة أسبوع.



ووفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي فإن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، قالت: "نعلن بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة، تمديد حظر التنقل من وإلى إمارة أبوظبي وبين مدنها "أبوظبي والعين والظفرة"، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع".

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعلنت، يوم31 مايو/ أيار الماضي، حظر التنقل بين العاصمة ومدنها لمدة أسبوع.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أعلنت قرار الحظر بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة، على أن يتم حظر التنقل من وإلى إمارة أبوظبي وبين مدنها "أبوظبي والعين والظفرة".

وفي وقت سابق الإثنين، حصل علاج طوره باحثون في دولة الإمارات لعلاج التهابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على حماية الملكية الفكرية ما يمهد الطريق أمام مشاركة هذا العلاج على نطاق واسع ليستفيد منه المزيد من المرضى.

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وكان فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بقيادة الدكتور يندري فينتورا، المخترع والباحث الرئيسي، أعلن الشهر الماضي، اكتشاف علاج جديد مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد والذي يبدو أنه يساعد الجسم على مكافحة الفيروس ويقلل من أعراض المرض.

ويتضمن العلاج استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها إلى الرئتين بعد تنشيطها من خلال استنشاقها بواسطة رذاذ ناعم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات كانت النتائج الأولية للعلاج واعدة حيث تمت تجربته على 73 مصابا بفيروس كورونا كانوا يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة.

واستجاب جميع المرضى بشكل جيد للعلاج ما يدل على أنه كان فعالا، غير أن الباحثين أكدوا في ذلك الوقت أن النتائج لا تزال أولية وأن هناك حاجة إلى مزيد من تحليل البيانات.

وأعلن مركز الخلايا الجذعية في أبوظبي، الاثنين، أن نتائج التحاليل أظهرت أن العلاج فعال وآمن كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها.