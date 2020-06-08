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بدء سريان عقوبات أمريكية على شركتي ملاحة بحرية إيرانيتين

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان عقوبات أمريكية على شركتي ملاحة بحرية إيرانيتين والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، تنفيذ عقوباتها التي فرضتها على شركتين إيرانيتين للملاحة البحرية في ديسمبر الماضي بزعم دعمها لانتشار أسلحة للدمار الشامل.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، القطاعات التجارية والبحرية والحكومات وغيرها من المخاطرة بالتعرض لعقوبات أمريكية إذا أجرت معاملات تجارية مع شركة الخطوط الملاحية الإيرانية (إريسل) وشركة السيل وهي فرعها في شنغهاي.

وقال بومبيو في بيان إن العقوبات "تحذير واضح يشير إلى أن أي شخص يباشر أعمالا تجارية أو يدعم إريسل أو السيل معرض لعقوبات ويخاطر بالمساهمة في برامج إيرانية مرتبطة بالانتشار (أسلحة الدمار الشامل) بما في ذلك برامجها النووية والصاروخية".

وتتهم الوزارة شركة إريسل بنقل مواد لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومواد أخرى مرتبطة بانتشار أسلحة للدمار الشامل.

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