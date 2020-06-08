شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبية» تطلب تقارير من شبكات التواصل حول «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

طالبت المفوضية الأوروبية المنصات الإلكترونية مثل فيسبوك وتويتر بجعل مواجهتها للتضليل خلال تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) أكثر شفافية. وحث سلطات بروكسل شبكات التواصل الاجتماعي على تقديم تقارير شهرية حول جهودها، كما تحث المفوضية الشبكات على منح المدققين والعلماء حق الوصول بشكل أكبر. ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، اشتكت المفوضية بشكل متكرر بشأن نشر الأخبار الكاذبة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى عواقب صحية خطيرة، ولكن يمكن أيضا أن يضر بالمؤسسات الديمقراطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأوروبية» تطلب تقارير من شبكات التواصل حول «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.