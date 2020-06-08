شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 54 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 54 حالة وفاة إضافية في المستشفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية بحسب تقرير المديرية العامة للصحة.

وبذلك ارتفع إجمالي الوفَيات إلى 29209 حالات منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 18859 حالة في المستشفيات، و10350 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية وفقاً لآخر تحديثٍ في الـ 2 من يونيو، والمنتظر تحديثها يوم الثلاثاء من الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

كما أوضحت المديرية العامة للصحة في تقريرها استمرار انخفاض عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة إلى 1024 شخصًا، أي أقل بواقع 29 حالة عن يوم أمس.