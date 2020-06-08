شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط.. تحديد كفالة قاتل «فلويد» بـ 1.25 مليون $ والان نبدء بالتفاصيل

حددت المحكمة كفالة الشرطي الأمريكي السابق ديريك تشوفين، الذي وضع ركبته على رقبة جورج فلويد لنحو تسع دقائق مما تسبب في وفاته، بمبلغ 25ر1 مليون دولار، أو مليون دولار بشروط.

وقبل تشوفين الشروط، والتي تشمل عدم الاتصال بعائلة فلويد وعدم العمل في وظيفة أمنية أو لتطبيق القانون وعدم مغادرة ولاية مينيسوتا وتسليم أسلحته النارية.

ومثل تشوين، الذي وجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الثانية، أمام المحكمة في مينيابوليس لأول مرة اليوم الاثنين. وستعقد جلسة الاستماع الثانية في محاكمته يوم 29 يونيو.