شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط.. تحديد كفالة قاتل «فلويد» بـ 1.25 مليون $ والان نبدء بالتفاصيل
وقبل تشوفين الشروط، والتي تشمل عدم الاتصال بعائلة فلويد وعدم العمل في وظيفة أمنية أو لتطبيق القانون وعدم مغادرة ولاية مينيسوتا وتسليم أسلحته النارية.
ومثل تشوين، الذي وجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الثانية، أمام المحكمة في مينيابوليس لأول مرة اليوم الاثنين. وستعقد جلسة الاستماع الثانية في محاكمته يوم 29 يونيو.
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