شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في مصر تتجاوز 35 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1365 إصابة و34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجرالصحي، و1271 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.