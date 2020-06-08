شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تمدد حظر التنقل لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
ويسري الحظر على جميع المقيمين في أبوظبي، مع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية.
ويُسمح بالتنقل داخل مدن العين والظفرة وأبوظبي، لكن ليس بينها، خارج ساعات حظر التجول الليلي الساري بالفعل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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