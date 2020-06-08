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أبوظبي تمدد حظر التنقل لمدة أسبوع

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قال مكتب أبوظبي الإعلامي بدولة الإمارات اليوم الاثنين، إن أبوظبي ستمدد لمدة أسبوع حظر الدخول إلى الإمارة والخروج منها والانتقال بين مدنها الرئيسية والذي كانت فرضته في الثاني من يونيو الجاري.

ويسري الحظر على جميع المقيمين في أبوظبي، مع استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية.

ويُسمح بالتنقل داخل مدن العين والظفرة وأبوظبي، لكن ليس بينها، خارج ساعات حظر التجول الليلي الساري بالفعل للحد من انتشار .

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