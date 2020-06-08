شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعو المتظاهرين ضد العنصرية لارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت أن جائحة كوفيد ١٩ لم تنته بعد ولاتزال مستمرة في الكثير من البلدان ، وأن العالم كله أمامه الكثير من العمل وجهود الاستجابة لإنقاذ الأرواح والقضاء على الجائحة.
وأوضحت المنظمة أن هناك العديد من سلاسل فيروسات كورونا، منها سارس وكوفي ٢ التي تتسبب أيضاً في كوفيد ١٩ وتتوقع أن تكون تعديلات وتحورات قد طرأت على الفيروس ، وتجري حاليا تحاليل مخبرية لمعرفة المزيد من المعلومات, مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف السلالات إلا أن درجة المرض وأثره في كل السلالات متشابهة.
وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم دول أفريقيا وأوروبا الشرقية والأمريكيتين من التقاعس الآن في استجابتها لجائحة كوفيد ١٩ ، موضحًا أن هذه الدول تشهد زيادة متسارعة في أعداد حالات الإصابة.
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