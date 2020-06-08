شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تُسجل 17 ألف إصابة و474 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 17,919 إصابة مؤكدة، و474 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,938,823 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 110,375 حالة وفاة.

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