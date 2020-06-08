الصحة النيابية: سنعمل على اعتبار الوفيات بخط الصد الاول من الكوادر الطبية شهداء

اكد عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الاثنين، انه سيعمل مع اعضاء اللجنة على اعتبار الوفيات بخط الصد الاول من الكوادر الطبية شهداء.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "سيعمل مع اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية على مشروع قانون يرفع الى رئاسة مجلس النواب للتصويت، يتضمن اعتبار جميع الوفيات في خط الصد الاول من الكوادر الطبية والصحية شهداء بصورة رسمية مع معاملة عوائلهم كعوائل شهداء بكافة الحقوق والامتيازات".
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