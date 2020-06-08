مقتل مدني خلال حظر التجوال في بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مدنيا قتل خلال حظر التجوال في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار اليوم باتجاه المدعو (ح.ل.م) تولد ١٩٨٢ اثناء مروره بالقرب من جامعة اوروك بمنطقة ٥٢ في الكرادة وسط بغداد، ما ادى الى مقتله في الحال"، مبينا ان "ذلك جرى خلال فرض حظر التجوال".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرففة ملابساته".