تحطم طائرة C130 تابعة التحالف الدولي اثناء هبوطها في قاعدة التاجي

افاد مصدر امني، الاثنين، بتحطم طائرة C130 تابعة التحالف الدولي اثناء هبوطها في قاعدة التاجي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طائرة نوع C130 تابعة التحالف الدولي تحطمت اثناء هبوطها في قاعدة التاجي بعد احتراق المحرك". واضاف ان "ذلك جاء بسبب خلل فني".

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