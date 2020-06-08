بالصور.. حريق في واسط والدفاع المدني يتدخل

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اخماد حريق اندلع في مخزن لتفقيس بيض المائدة بواسط.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرقنا في مركز دفاع مدني النعمانية وبمشاركة 7 فرق اطفاء تمكنت من اخماد السنة النيران التي نشبت في جملون لتفقيس بيض المائدة في شركة النعمانية للدواجن بطول ١٠٠ متر وعرض ١٧ متر مصنوع من مادة السندويج بنل سريع الاشتعال".

واضافت ان "فرقنا تمكنت من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي واحاطته من كل جانب والسيطرة عليه بمهنية واداء مميز وبأضرار مادية بسيطة وبدون خسائر بشرية تذكر".

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