- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اخماد حريق اندلع في مخزن لتفقيس بيض المائدة بواسط.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرقنا في مركز دفاع مدني النعمانية وبمشاركة 7 فرق اطفاء تمكنت من اخماد السنة النيران التي نشبت في جملون لتفقيس بيض المائدة في شركة النعمانية للدواجن بطول ١٠٠ متر وعرض ١٧ متر مصنوع من مادة السندويج بنل سريع الاشتعال".
واضافت ان "فرقنا تمكنت من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي واحاطته من كل جانب والسيطرة عليه بمهنية واداء مميز وبأضرار مادية بسيطة وبدون خسائر بشرية تذكر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق في واسط والدفاع المدني يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.