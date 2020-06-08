كرار جاسم: اللاعبون يطالبون بحقوقهم كاملة.. لا ذنب لنا بتوقف الدوري

وقال جاسم في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "جميع اللاعبين في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يطالبون بتسلم حقوقهم بشكل كامل".

وأضاف ان "توقف الدوري الممتاز ليس ذنبنا، نعم لعبنا فقط 5 جولات، لكننا تدربنا لستة أشهر كاملة وتوقف الدوري لم يكن بسببنا وليس لنا ذنب فيه".



وأوضح جاسم، "لا يوجد بند بالعقد يذكر بتخفيض المستحقات، انا كلاعب مستعد للجلوس مع إدارة الشرطة لبحث مسالة المستحقات المالية، للتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف".

برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.