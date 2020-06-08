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2020-06-08 | 21:40
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اكد لاعب نادي الشرطة كرار جاسم، الاثنين، ان جميع اللاعبين في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يطالبون بحقوقهم كاملة، مبينة أن توقف الدوري الممتاز ليس ذنب اللاعبين.
وأضاف ان "توقف الدوري الممتاز ليس ذنبنا، نعم لعبنا فقط 5 جولات، لكننا تدربنا لستة أشهر كاملة وتوقف الدوري لم يكن بسببنا وليس لنا ذنب فيه".
وأوضح جاسم، "لا يوجد بند بالعقد يذكر بتخفيض المستحقات، انا كلاعب مستعد للجلوس مع إدارة الشرطة لبحث مسالة المستحقات المالية، للتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف".
برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.
كانت هذه تفاصيل خبر كرار جاسم: اللاعبون يطالبون بحقوقهم كاملة.. لا ذنب لنا بتوقف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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