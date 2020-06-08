بالصور.. محتجون يحرقون باب مختبر الناصرية الذي يحوي جهاز فحص كورونا

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اقدم محتجون في مدينة الناصرية، الاثنين، على احراق الباب الخارجي لمختبر الناصرية الذي يحوي جهاز فحص كورونا.
وقال مراسل الخليج 365، ان اهالي منطقة حي سومر في الناصرية اقدموا مساء اليوم، على حرق الباب الخارجي لمختبر الناصرية المركزي والذي يحوي جهاز فحص فيروس كورونا.
واضاف ان ذلك جاء لرفضهم اجراء الفحص بالقرب من منطقتهم.
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