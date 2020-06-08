قاتل فلويد أمام محكمة في مينيابوليس عبر الفيديو

مثل الشرطي المتّهم بقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الإثنين، للمرة الأولى أمام قاضية محكمة في مينيابوليس، عبر الفيديو، حيث حددت كفالة مالية قدرها مليون دولار لإخلاء سبيله بشروط.



وتحوّل فلويد إلى رمز لدى المنددين بالعنف والعنصرية من جانب الشرطة الأمريكية، والذي تسبب مقتله في انتشار أعمال شغب واحتجاجات واسعة في العديد من الولايات الأمريكية.

ومثل ديريك شوفين من سجنه المشدد الحراسة بزي السجناء البرتقالي عبر الفيديو أمام القاضية، وحددت القاضية موعد الجلسة المقبلة يوم 29 يونيو/حزيران.

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وبعدما وُجّهت لشوفين تهمة القتل من الدرجة الثالثة، أعادت النيابة العامة توصيف الوقائع وشدّدت التهمة إلى القتل من الدرجة الثانية، بحيث تصل عقوبتها إلى السجن 40 عاما في حال إدانته.

أما الشرطيون الثلاثة الذين كانوا يرافقونه عند توقيف فلويد، فوجهت إليهم تهمة التواطؤ ووضعوا قيد التوقيف، بعدما لم توجه إليهم أي تهمة في مرحلة أولى,

وعلى وقع المظاهرات، تعهّد المجلس البلدي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أمس الأحد، الاستغناء عن النموذج الحالي للشرطة و"إعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة".