شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: نجرى مقابلات لتحديد رؤساء لجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك غرفة عمليات مركزية ستدير امتحانات الثانوية العامة، وهذه الغرفة تضم كافة الجهات السيادية وكذلك لجنة التعليم بالبرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال التى استعرض خلالها نائب وزير التربية والتعليم خطة الحكومة بشأن امتحانات الثانوية، المقرر إجراؤها خلال الفترة المٌقبلة.

وأضاف حجازي أن هناك تدريبا ولقاءات سيتم خلال الأيام المٌقبلة مع الرؤساء والملاحظين استعدادا للامتحانات وحتى لا يكون كل هذا "كلام على الأرض"، لافتا إلى أن هناك أيضا غرفة عمليات فرعية بكل إدارة محلية مهمتها إبلاغ الإدارة المركزية بأى أمر طارئ لسرعة التعامل معه.

Advertisements

وتابع حجازي أن هناك مقابلات تتم لاختيار رؤساء اللجان "مش أي حد هيكون رئيس لجنة"، كذلك سيتم تخصيص مسئول طبي بكل لجنة، مضيفا: "وهو اللى هيحدد الطالب هيكمل امتحان ولا لأ".

وحول سؤال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، عن الفترة الزمنية بين الدور الثاني ونتيجة التنسيق الخاص بالجامعات، قال حجازي إنه بمجرد ظهور نتيجة الدور الأول يتم إرسالها للتعليم العالي لإعلان التنسيق، وهو نفس التنسيق الذي سيطبق على الدور الثاني، مضيفا: "وبالتالى لو نص الطلاب مجتش الدور الأول مش هنقدر نعمل التنسيق، وبالتالي فخوض امتحانات الدور الثاني بالدرجة الكاملة سيكون بضوابط للحفاظ على تكافؤ الفرص، واللي عايز يأجل للسنة الجاية برحته".

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "إنه لا يوجد تأكيد بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، من خلال الأسطح أو الأدوات، والمؤكد أنه ينتقل عبر الاختلاط والتنفس".