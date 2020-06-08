شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم أمام البرلمان: الطالب سيحضر الامتحانات يومين فى الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة علي الطلاب وصحتهم، أثناء امتحانات الثانوية العامة المزمعة يوم 21 يونيو الجارى، قائلاً : لن نضحي بابنائنا والطالب سيحضر يومين فقط في الأسبوع مع زيادة عدد اللجان"، وقال حجازي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، أنه بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، لن يكون هناك فترة راحة بحيث يمتحن الطالب ويغادر مباشرة".

واضاف حجازي، أن رئيس اللجنة سيتوجه قبل الامتحانات بيومين لتجهيز لجنته بشكل كامل في ضوء الخطة الموضوعة من قبل الوزارة، موجهاً رسالة طمأنه أيضا إلي المعلمين حيث تسري عليهم جميع الإجراءات الوقائية التي سيحظى بها الطالب.

Advertisements

وتابع نائب وزير التعليم والتعليم الفني، أن جميع الكنترولات سيتم تعقيمها يوميا، لافتاً إلي أن المصحح سيرتدي واقي للوجه وكمامة، بالإضافة إلي ترك ورق الامتحانات لبعض الوقت قبل تداوله ونقله إلي التصحيح، قائلاً : جميع الإجراءات مطمئنة ولن نضحي باولادنا".

من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد تأكيد بشأن انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من خلال الأسطح أو الأدوات، والمؤكد أنه ينتقل عبر الاختلاط والتنفس.