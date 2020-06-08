شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: سنحدد ضوابط الإعلانات الانتخابية بقانون مباشرة الحقوق السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الإعلانات الانتخابية سواء المتعلقة بانتخابات المجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية، سيتم تنظيم ضوابطها فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وليس بقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الذى يناقشه المجلس اليوم.

وسأل "عبد العال" ممثل الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، قائلاً: "هل الإعلانات الانتخابية سواء المتعلقة بالمجالس النيابية أو رئاسة الجمهورية يتم أخد عليها رسوم أم لا، وهل تحتاج ترخيص أو رسوم".

ورد ممثل الحكومة، قائلاً: "بالنسبة للإعلانات الانتخابية، فقانون الانتخابات يؤصل لكل ما يخص الانتخابات، ولكن هذا القانون ينظم الإعلان بجميع أشكاله، ولابد من الالتزام بالضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

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وعقب "عبد العال" قائلاً: "سنناقش قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ وسنضمن القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية هذا النص لتنظيم هذه المسألة".

وشهدت الجلسة جدل حول نص مشروع القانون على إعفاء الهيئات الحكومية والعامة من دفع رسوم الإعلانات، وقال رئيس المجلس متحفظًا، إن هذا يتصادم مع مبدأ المساواة واحترام شروط المنافسة الحرة.

وعلق ممثل الحكومة قائلاً: "إن الإعلانات التى تقوم بها الهيئات خدمة للمواطنين والمصلحة العامة، و لذلك يتم إعفاؤها من الرسوم".

وتنص المادة (5) من مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الاليكتروني للجهة المختصة. وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.