شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: مؤسسات الدولة تعمل على إخراج الثانوية طبقا للاشتراطات الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن كل مؤسسات الدولة تعمل على قلب رجل واحد لإخراج امتحانات الثانوية العامة طبقا لكافة الاشتراطات والقواعد الصحية التى أقرتها لجنة إدارة الأزمة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور وكل الأسر المصرية.
وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن ما عرضه نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازى، بشأن الإجراءات المُتبعة والمصاحبة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة ممتاز ومطمئن لأولياء الأمور والتلاميذ.
وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مؤسسات الدولة كلها والوزارات المهمة مثل الدفاع والداخلية والصحة كلها تعمل كفريق واحد من أجل المحافظة على صحة وسلامة هؤلاء التلاميذ، مؤكدا أن الطلاب هم مستقبل مصر وسيكونون فى يوم من الأيام قادة وعلماء وجنود وضباط يعملوا على خدمة الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العال: مؤسسات الدولة تعمل على إخراج الثانوية طبقا للاشتراطات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.