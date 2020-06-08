شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: مؤسسات الدولة تعمل على إخراج الثانوية طبقا للاشتراطات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن كل مؤسسات الدولة تعمل على قلب رجل واحد لإخراج امتحانات الثانوية العامة طبقا لكافة الاشتراطات والقواعد الصحية التى أقرتها لجنة إدارة الأزمة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور وكل الأسر المصرية.

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وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن ما عرضه نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازى، بشأن الإجراءات المُتبعة والمصاحبة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة ممتاز ومطمئن لأولياء الأمور والتلاميذ.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مؤسسات الدولة كلها والوزارات المهمة مثل الدفاع والداخلية والصحة كلها تعمل كفريق واحد من أجل المحافظة على صحة وسلامة هؤلاء التلاميذ، مؤكدا أن الطلاب هم مستقبل مصر وسيكونون فى يوم من الأيام قادة وعلماء وجنود وضباط يعملوا على خدمة الوطن.