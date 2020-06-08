شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم البرلمان" يكشف الإجراء المتبع حال اكتشاف إصابات بلجان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة منذ تكليفها من جانب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمتابعة أزمة امتحانات الثانوية العامة فى ظل جائحة كورونا، وهى على اتصال دائم مع وزارة التربية والتعليم وتدرس كل شيء بالتوافق مع الوزارة، لافتا إلى أنه تمت دعوتهم إلى عدة اجتماعات داخل اللجنة لمناقشة الإجراءات بشكل تفصيلى.

وأضاف هاشم أن اللجنة ناقشت كل ما يدور فى أذهان أعضاء البرلمان بالنيابة عنهم.

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وأشار إلى أن اللجنة أعدت تقارير فى هذا الشأن ورفعتها إلى رئيس المجلس، قائلا: "وناقشنا أيضا لو ظهرت حالة من الحالات داخل المدرسة، وقيل من ضمن الاقتراحات أن يتم تخصيص فصلين حجر داخل كل مدرسة، ورُفض الاقتراح وتمت الموافقة على إغلاق المدرسة عقب انتهاء الامتحان ويكون هناك مدرستين احتياطى داخل الإدارة مُجهزين لنقل الطلاب لها فى اليوم التالى كأننا فى حالة حرب، وكل ما يدور فى أذهان النواب تم عرضه فى اجتماعات اللجنة وتم استدعاء الطب الوقائى للمناقشات".