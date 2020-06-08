شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التربية والتعليم يعرض إجراءات مواجهة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيديو متكامل حول خطة وزارة التربية والتعليم، عن استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها 21 يونيو، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والذي استعرضه رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليعكس محاكماه واقعية للأمتحانات بمدرسة حكومية في وجود معلمين وطلاب حقيقين. 1- تأمين كامل للجان الامتحانات من وزارة الداخلية. 2- توزيع جميع مستلزمات الوقاية بالمجان. 3- تشمل الاجراءات تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات يوميا. 4- 14 طالب في اللجنة بدلاً من 22 طالبا، والمسافة بين الطالب والتالي له 1.5 متر. 5- 700 ألف طالب يوزعون علي 55 ألف لجنة. 6- أكد العرض أهمية وصول الطالب قبل موعد الامتحان بساعتين. Advertisements 7- يُسمح فقط بالدخول للطالب الذي لا تظهر عليه أي أعراض. 8- وحدد الوزارة عدد من الممنوعات داخل اللجنة (الموبايل، السماعات، الكتب، الأجهزة الإلكترونية) لضمان الشفافية وتحقيق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص. 9- توزيع كمامات علي جميع الطلاب والعاملين بواقع 33 مليون كمامة. 10- منح كل طالب مطهر يدوي. 11- توزيع جوانتيهات علي جميع المراقبين والعاملين بواقع 7 مليون جوانتي. 12- توزيع أكياس أحذية بلاستيكية علي جميع العاملين والمراقبين بواقع 33 مليون كيس. 13- إشراف طبي كامل بلجان الامتحانات من وزارة الصحة.

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