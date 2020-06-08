محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
ألقت مباحث مركز الباجور، تحت إشراف الرائد هيثم النطاط رئيس المباحث، القبض على شاب ذبح والده الموظف بهيئة النقل العام، في قرية سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية.
تلقى مدير الأمن اللواء محمد ناجي إخطارًا بإلقاء القبض على "م. أ. أ"، متهم بذبح والده بألة حادة، وتجري النيابة حاليًا معاينة للجثة ومكان الحادث.
بالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وحرر محضر بالواقعة.
وأمرت النيابة بنقل الجثمان من مكان الحادث، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن المنوفية يضبط شابًا ذبح والده في الباجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.