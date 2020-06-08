أمن المنوفية يضبط شابًا ذبح والده في الباجور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

ألقت مباحث مركز الباجور، تحت إشراف الرائد هيثم النطاط رئيس المباحث، القبض على شاب ذبح والده الموظف بهيئة النقل العام، في قرية سنجلف التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد ناجي إخطارًا بإلقاء القبض على "م. أ. أ"، متهم بذبح والده بألة حادة، وتجري النيابة حاليًا معاينة للجثة ومكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي منذ فترة، وحرر محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة بنقل الجثمان من مكان الحادث، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. ​