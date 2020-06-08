لتحويله لمستشفى عزل.. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد "صدر المعمورة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمستشفى صدر المعمورة، للتعرف على احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية، بعد تخصيصها كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

واستفسرت نائب المحافظ خلال الجولة عن مدى جاهزية المستشفى التي تسع 150 سريرًا واحتياجاتها من المستلزمات وأجهزة التنفس الصناعي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأضاف عازر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات المخصصة للعزل وتوفير كافة احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالمحافظين بالمرور اليومي على جميع مستشفيات العزل، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية.