"الجيران" يمنعون مصاب بكورونا من دخول منزله في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

اشتكى الدكتور محمد رياض، أخصائي المسالك البولية بمستشفى "الأحرار" التعليمي، في مدينة الزقازيق بالشرقية، من سلوك جيرانه الذين منعوا والده من دخول منزله، بعد علمهم بنبأ إصابته بفيروس كورونا المُستجد.

قال رياض، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل "فيسبوك": "الجيران المحترمين قافلين باب العمارة ومش راضيين يدخلو بابا بيته.. أنا ما بقولش نكتة".

وظهر اليوم الإثنين، كتب الطبيب عبر صفحته يُعلن تحسن حالة والده عقب خضوعه للعلاج بوحدة العناية، قائلاً: "أمور والدي استقرت وبإذن الله هنخرج من العناية وهنكمل في البيت".​

