252 درجة حدًا أدنى للالتحاق بمدارس الثانوي العام بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة، بحد أدنى 252 درجة، وذلك بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2019/2020 للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين، والأماكن الشاغرة بالمدارس المستهدفة، وذلك حسب الأعداد والكثافات والالتزام بالتوزيع الجغرافي بالإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة بكل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي تريد التقدم للصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

وأشار الزملوط، إلى قبول الحد الأدنى لمدارس التمريض ومدارس الثانوية العسكرية لاحقًا.