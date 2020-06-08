القضاء الأمريكي يرفع كفالة إخلاء سبيل قاتل فلويد إلى 1.25 مليون دولار

رفع القضاء الأمريكي كفالة الضابط السابق في شرطة مدينة مينيابوليس ديريك شوفين المتهم بقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد إلى 1.25 مليون دولار.

وقال القاضي دينيس رايلي خلال جلسة محاكمة شوفين الاثنين: "أحدد كفالة غير مشروطة بقدر مليون و250 ألف دولار، أو كفالة مليون دولار شريطة ضمان عدم وجود اتصالات بأفراد عائلة

الضحية وعدم عمله في أجهزة الأمن وتقديمه كل الأسلحة النارية المتوفرة لديه وكل التصاريح الخاصة بها".

كما أكد رايلي أن شوفين لا يمكنه مغادرة أراضي ولاية مينيسوتا حال الإفراج عنه بالكفالة، وسيكون عليه الخضوع لمراقبة أجهزة الأمن.

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وطلب نائب المدعي العام في مينيسوتا، ماثيو

فرانك من القاضي رفع الكفالة غير المشروطة إلى 1.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن خطورة التهم الموجهة إلى شوفين والأصداء في المجتمع بسبب القضية ترفع من احتمال هروب المتهم.

وشارك شوفين، الذي يتهم بجريمة قتل من الدرجة الثانية، في جلسة المحاكمة عبر جسر فيديو، وأعرب عن موافقته على الكفالة الجديدة.

وبلغت الكفالة غير المشروطة للإفراج عن شوفين قبل جلسة اليوم مليون دولار، بينما كانت الكفالة بشروط 750 ألف دولار.