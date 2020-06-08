سيناتور إيطالي يحذر من استعداد آلاف المهاجرين للقدوم من ليبيا

حذر سيناتور إيطالي معارض، من أن "حالة طوارئ الهجرة على وشك أن تعود"، حيث "تنذرنا الاستخبارات من أن عشرات آلاف الأشخاص يهمون بالانطلاق من ليبيا نحو إيطاليا"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب "فورتسا إيتاليا" ماوريتسيو غاسباري، إن

"عدم الاستقرار الذي تشهده الأراضي الليبية، يسهّل أنشطة المتاجرين بالبشر والمنظمات غير الحكومية عبر المتوسط".

وأشار، إلى أن "مرسوم تطبيع أوضاع المهاجرين العاملين في مجال الزراعة، الذي أرادته حكومة جوزيبي كونتي في إيطاليا،

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يجذب المؤمنين بأنهم سيجدون بلاد الأحلام هنا"، واصفا المرسوم بأنه "حركة تنم عن الغباء".

وتابع: "أن كل هذا بمثابة دعوة للمتاجرين بالبشر الذين يستعدون بالاشتراك مع مختلف سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية وما يتبعها، للاحتفال على حساب إيطاليا".

واختتم بالقول: من خلال مضاعفة أعداد قوارب الهجرة، تزداد المخاطر على المهاجرين السريين، واحتمال غرقهم في البحر.