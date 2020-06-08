أبوظبي تعلن تمديد حظر التنقل بين الإمارة ومدنها لمدة أسبوع

نقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة أبوظبي، تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة.

وذكرت في سلسلة تغريدات على تويتر أن التمديد سيتم لمدة أسبوع اعتباراً من غداً الثلاثاء 9 يونيو.

وأضافت "يشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى -بتصريح خاص- الموظفون في القطاعات

الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني".ولفتت إلى أن ذلك يأتي "للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع".