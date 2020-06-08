عادل عثمان يتصدر محركات البحث .. ونشطاء علمه وحسن خلقه صدقة جارية

تصدر اسم الدكتور عادل عثمان، محركات البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، بعد وفاته.

واعرب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم على وفاة الدكتور عادل عثمان استشاري الأمراض المعدية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

وأمضى الراحل عادل العثمان وقتاً طويلاً في التوعية بالأمراض المعدية وخاصة فيروس "كورونا" المستجد، وقبل ثلاثة أيام ظهر في لقاء تلفزيوني يحث على الالتزام.

وتابع الدكتور سليمان القويفلي قائلاً: "‏رحمك الله

Advertisements

يا أبا فهد وجعل ما أعطيت من علم وبذلت من جهد وزرعت من حُسن خُلق صدقة جارية لك، رحل مدرسة في العلم والطيب والتعامل والبذل ‏نلتقي في الجنة إن شاء الله".

وقال الدكتور، محمد الديري: "أقول لمن يخدّرون وعي المجتمع السعودي بتطمينات زائدة وفي غير محلّها: اتّقوا الله اتقّوا الله اتّقوا

الله، رحم الله #الدكتور_عادل_العثمان قالها محذراً، ورحل عنّا ناصحاً".

وتحدث الدكتور مشعل العقيل قائلا: "‏تلقينا خبر وفاة الدكتور عادل العثمان استشاري الأمراض المعدية بالحرس الوطني ببالغ الأسى والحزن، كان حريصاً على مرضاه بشوشاً طيب الخُلق، آخر تواصل قبل شهر في اجتماع بخصوص نقاش حالة مريض وكان داعماً ومبدياً رغبة عالية في تقديم أي مساعدة، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".

وكان عادل عثمان قد حذر من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطالبا المواطنين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية.