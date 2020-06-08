رويترز: سقوط صاروخ قرب مطار بغداد فى العراق

ذكرت وكالة أنباء رويترز في نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم الأثنينن سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولم يسفر عن سقوط ضحايا.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أكدت الخلية أن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، موضحة أن انطلاقه جاء من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد".

وأضافت أن القوات الأمنية بدأت عملية تفتيش للبحث عن المتسببين في هذا العمل الإرهابي.

وكان السفير الألماني في بغداد أوله دييل أكد، اليوم الإثنين، دعم بلاده للعراق في مجالات التعاون العسكري، ومكافحة كورونا وإعمار المناطق المحررة.

