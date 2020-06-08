ذكرت وكالة أنباء رويترز في نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم الأثنينن سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولم يسفر عن سقوط ضحايا.
ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أكدت الخلية أن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، موضحة أن انطلاقه جاء من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد".
وأضافت أن القوات الأمنية بدأت عملية تفتيش للبحث عن المتسببين في هذا العمل الإرهابي.
وكان السفير الألماني في بغداد أوله دييل أكد، اليوم الإثنين، دعم بلاده للعراق في مجالات التعاون العسكري، ومكافحة كورونا وإعمار المناطق المحررة.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: سقوط صاروخ قرب مطار بغداد فى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.