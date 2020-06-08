تركيا.. القضاء يجدد حبس متهمين بقضية هروب غصن

قضت المحكمة التركية المعنية اليوم الاثنين، باستمرار حبس 5 متهمين في أولى جلسات محاكمتهم في قضية هروب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان مرورا بإسطنبول، وفقًا لروسيا اليوم.
وقال المحامي محمد فاتح داناجي وكيل المدير أوجان كوشيمين (أحدالمتهمين): "نتوقع براءة موكلنا في النهاية"، مضيفا أنه "لو ثبتت عليه التهمة وصدر حكم بالحد الأقصى من العقوبة فلن يقضي في السجن سوى فترة قصيرة".
وأضاف: "ستعقد الجلسة التالية في الثالث من يوليوالمقبل".
وتم إلقاء القبض على أحد مديري شركة "إم.إن.جي جيت" المشغلة للطائرات الخاصة وأربعة طيارين في يناير الماضي، ووجهت لهم تهمة تهريب مهاجر، التي يبلغ الحد الأقصى لعقوبتها السجن 8 سنوات.
وألقت الولايات المتحدة القبض الشهر الماضي على رجلين بتهمة المساعدة في هروب غصن في ديسمبر الماضي، وقالت اليابان إنها "تسعى لتسلم الرجلين من واشنطن".
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