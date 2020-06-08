الملك عبد الله: كورونا غيّر العالم وأصبح المعركة الأكبر

اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن فيروس كورونا المستجد "غيّر العالم"، وأصبح "المعركة الأكبر"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ودعا الأردنيين إلى الحذر في عملية استئناف الأنشطة "حتى لا نعود إلى الوراء خطوتين".

ونقل بيان صادر عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه عددا من الكتاب والصحفيين الأردنيين في قصر الحسينية في عمان: "كورونا غيرت العالم، ومفهوم إعادة ضبط العولمة الذي تحدثت

عنه مؤخرا، يعني أننا نعيش في عالم جديد، ولا بد من تعاون الدول في ما بينها، وأن تنأى خلافاتها جانبا، كون المعركة الأكبر أصبحت كورونا، وتبعاتها".

وحذر الملك عبد الله من خطورة "التخلي عن الإجراءات الوقائية التي اتبعت في الفترة الماضية".