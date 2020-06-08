الصين تخطط لإنتاج صواريخ فضاء جديدة تعمل بالوقود الصلب

ذكرت مصادر في الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء CASC أن الخبراء الصينيين يخططون لتطوير نماذج جديدة من صواريخ الفضاء العاملة بالوقود الصلب، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتبعا للمصادر "فإن الصاروخ الفضائي الجديد الذي يعمل الخبراءفي الصين على تطويره، والذي يعتمد على الوقود الصلب سيطلق عليه اسم Long March-11A، وسيتميز بقدراته على نقل الحمولات الكبيرة".
وسيكون بالإمكان إطلاق هذا النوع من الصواريخمن منصات أرضية أو منصات بحرية تبعا للمعلومات المتوفرة، وستبلغ كلفة إرسال الكيلوغرام الواحد من البضائع إلى الفضاء على متنها نحو 10 آلاف دولار.
ومن المفترض أن ينتهي الخبراء في الصين من أعمال تصميم هذه الصواريخ العام الجاري، كما يخططون لإطلاقها إلى مدارات الأرض عام 2022.
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