كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوظبي تعلن تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة "الصحة - أبوظبي"، مساء اليوم الإثنين، عن تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة أبوظبي والعين والظفرة ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 9 يونيو الجاري، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإمارات تسجيل 568 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وشفاء 469 حالة.