عاجل.. الداخلية العراقية تعلن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، عن سقوط صاروخ قرب مطار بغداد الدولي من دون وقوع إصابات، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي: إن "الصاروخ سقط في محيط مطار بغداد الدولي"، لافتة إلى أنه انطلق من منطقة عرب خضير جنوب المطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأضافت خلية الإعلام: أن القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.

وكان الجيش العراقي، قد أعلن في يوم 6 مايو الماضي، عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان إن "3 صواريخ كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في محيط مطار بغداد".