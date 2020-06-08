كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تحذر: وضع فيروس كورونا يزداد سوءا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن وضع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" يزداد سوءاً في انحاء العالم، محذرة من التراخي في الاجراءات وذلك بعدما بدأت العديد من دول العالم منذ أسبوع تخفف القيود، التي فرضت سابقاً ولمدى أشهر بغية الحد من تفشي الفيروس، وعادت الحياة من جديد في عدد من القطاعات من مقاهي ومراكز سياحية وغيرها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس: "رغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالميا"، مضيفاً أنه "بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها لمكافحة الفيروس".

وحثت المنظمة الصحة العالمية دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا، لافتة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.