كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب مقتل "فلويد".. الداخلية الفرنسية تتخذ قرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، أنها قررت منع رجال الشرطة والأمن، من استخدام طريقة الخنق عند احتجاز المشتبه بهم، حسبما ذكر وزير الداخلية كريستوف كاستانر.

وقال كاستانر: "لن يتم تدريس هذه التقنية بعد الآن في مدارس الشرطة والدرك في فرنسا. هذه الطريقة تنطوي على خطر"، لافتا إلى أنه "إذا طرح رجل الشرطة المشتبه به على الأرض أثناء الاحتجاز، سيحظر عليه الضغط على رقبة الموقوف".

كما أعلن عن إجراء "عمليات تفتيش معمقة في وزارة الداخلية" لمكافحة مظاهر العنصرية، مضيفاً أنه "يجب أن لا تتسامح الشرطة مع أي مظاهر للعنصرية. وأعتقد أيضا أنه لا يمكن لأي عنصري أن يرتدي زي الشرطة أو الدرك".

Advertisements

ويأتي هذا القرار بسبب ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات بسبب مقتل مواطن أمريكي من اصل أفريقي يدعى "جورج فلويد" على يد شرطي من مينيابوليس.