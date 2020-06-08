كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارت تسجل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إجراء أكثر من 32 ألف فحص، والكشف عن 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19، وشفاء 469 حالة وتسجيل 5 حالات وفاة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك: إنه تم وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 22,275 حالة، وذلك بعد شفاء 469 حالة جديدة من مرض "كوفيد - 19"، و 16,820 حالة ما زالت تتلقى العلاج في الدولة".