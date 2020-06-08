كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارت تسجل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إجراء أكثر من 32 ألف فحص، والكشف عن 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19، وشفاء 469 حالة وتسجيل 5 حالات وفاة، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك: إنه تم وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 22,275 حالة، وذلك بعد شفاء 469 حالة جديدة من مرض "كوفيد - 19"، و 16,820 حالة ما زالت تتلقى العلاج في الدولة".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,148 مليون إصابة، بينهم أكثر من 407 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,490 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.