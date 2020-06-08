كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان الليبي يصل العاصمة الروسية لبحث الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو؛ لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول آخر الأوضاع في البلاد، ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من رفض الكرملين زيارة من رئيس ما يعرف بـ"المجلس الرئاسي للميليشيات" فايز السراج، وإعلان تأييد المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان صالح، قد أكد يوم أمس الأحد، على أن إعلان القاهرة للسلام هو أفضل حل للأزمة الليبية حيث جاء تتويجا لمشاورات محلية ودولية، موضحاً أن التدخل التركي عقد الأزمة، وأن "الخلاف الروسي الأمريكي في ليبيا ليس بجديد متوقعا تحقيق مصالحهم بما يتناسب مع مصالح الليبيين".

ودخل قرار وقف إطلاق النار في ليبيا، صباح اليوم، قيد التنفيذ باقتراح مصري ورعاية وترحيب دولي وأممي، إلا أن المليشيات لا تزال تنتهك القرار، ما دفع سلاح الجو الليبي لاستهداف عدة أرتال متحركة تابعة للمليشيات قرب سرت والجفرة.

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هذا وطرحت القاهرة مبادرة، يوم السبت الماضي، خلال مؤتمر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب اللليبي عقيلة صالح والقائد العام للجيش اللليبي المشير خليفة حفتر، تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا؛ حيث لاقت تأييداً دولياً وعربياً واسعاً.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية منظمة الأمم المتحدة.

وسبق ذلك أن دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى العودة للمسار التشاوري العسكري 5+5 مرحبة بقبول الليبيين لهذه الخطوة.