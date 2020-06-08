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الجيش العراقي يعلن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يعلن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل

الإثنين 8 يونيو 2020

أعلن الجيش العراقي، الإثنين، سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون الإعلان عن وقوع ضحايا أو خسائر.

 

 

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن الصاروخ سقط سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي، وفقا للعين.

 

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وذكرت في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، لافتة الى انه انطلق من منطقة عرب خضير جنوب المطار.

 

وأضافت، أن القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.

 

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش العراقي، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان إن "3 صواريخ كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في محيط مطار بغداد".

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