شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 8 يونيو 2020 أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها المتوسطة صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في الفازة أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة. Advertisements وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت بلدة الجبلية ومدينة حيس مما أدى إلى تضرر محل أحد المواطنين لتواصل المليشيات مسلسل انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في ظل صمت المجتمع الدولي

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