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فرنسا تعلن سلسلة اصلاحات في جهاز الشرطة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 8 يونيو 2020

أعلن وزیر الداخلیة الفرنسي كریستوف كاستنیر الیوم الاثنین سلسلة اصلاحات ومراجعات لممارسات الشرطة بما في ذلك فتح تحقیق في وزارتھ في مواجھة احتجاجات متزایدة ضد اتھامات للشرطة بال"عنصریة والوحشیة".

 

 

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وفي حدیث متلفز أعلن كاستنیر أیضا تعیین وزیرة العدل السابقة كریستیان تاوبیرا وھي من اصول افریقیة على رأس لجنة خاصة للتحقیق في مزاعم الانتھاكات من قبل الشرطة.

 

واشار الى وجود "عدد قلیل من العناصر السیئة" في قوات الأمن متعھدا بالقضاء علیھم.

 

ونفى أن تكون "مؤسسة" الشرطة عنصریة ولكنه اعترف "بوجود رجال شرطة عنصریین".

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