شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من «الصحة العالمية»: وضع «كورونا» يزداد سوءا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن وضع فيروس كورونا يزداد سوءا في أنحاء العالم، محذرة من التراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أو التدابير الوقائية.

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وفي هذا السياق أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت في جنيف “أنه رغم أن الوضع في طور التحسن في أوروبا، إلاّ أنه يزداد سوءا عالميا”.

وتابع “بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها (لمكافحة الفيروس)”.

كما حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.