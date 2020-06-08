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سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد.

وقالت الخلية في بيان: إن "صاروخا سقط في محيط مطار بغداد"، مبينة أن "انطلاقه من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد".

وأضافت الخلية أن "القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

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