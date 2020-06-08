شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا «كورونا» في إيطاليا: نريد العدالة وليس الانتقام والان نبدء بالتفاصيل
وتعتزم جمعية "نوي دينونسيريمو"، تقديم نحو 50 شكوى جنائية فردية بعد غد الأربعاء إلى مكتب الادعاء العام في بيرجامو.
وقالت كريستينا لونجيني، عضو المجموعة، اليوم الاثنين: "نريد أن يستقيل شخص ما.. أن يعتذر شخص ما.. نتوقع أن يتحمل شخص ما المسؤولية، وهو أمر لم يقم به أحد حتى الآن".
وأضافت لونجيني: "وصل عدد كبير جدا من المرضى إلى المستشفيات، ولكن بعد فوات الأوان، وأدى ذلك إلى وفاة عدد كبير للغاية".
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