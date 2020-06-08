شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يسعى لإقرار حزمة إغاثة جديدة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على حزمة إغاثة اقتصادية أخرى ضمن إجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا، كما أنه لا يزال يؤيد الإعفاء من ضريبة الرواتب.

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