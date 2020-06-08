شكرا لقرائتكم خبر عن 99 إصابة جديدة بكورونا في السنغال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 4427 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات بلغ 49 حالة، فيما ارتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 2699 حالة.
وكانت الحكومة السنغالية قررت، مؤخرا، تمديد حالة الطوارئ الوطنية حتى 2 يوليو المقبل، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
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