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99 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، من أصل 1010 فحوص، أجريت خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 4427 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات بلغ 49 حالة، فيما ارتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 2699 حالة.

وكانت الحكومة السنغالية قررت، مؤخرا، تمديد حالة الطوارئ الوطنية حتى 2 يوليو المقبل، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي .

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