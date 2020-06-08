شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة بنجلاديش تلجأ إلى طريقة غريبة لمواجهة " كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

شارك العشرات من رجال شرطة بنجلاديش في جلسات يوجا جماعية نظمت في "دكا" من أجل تعزيز صحتهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وذكرت الوكالة الفرنسية، أن شرطة بنجلاديش أدت دورا رئيسيا في فرض إجراءات الإغلاق في بلدهم الذي يبلغ عدد سكانه 168 مليون نسمة قبل رفعها في نهاية مايو، إلا أن مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 6 آلاف عنصر، كما أودى بحياة 19 آخرين في أنحاء بنجلادش.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إلى أن العاصمة دكا سجلت إصابة ما لا يقل عن 1850 شرطياً وتوفي 10 آخرين، وفقاً للأرقام الرسمية، كما نقلت عن راجون كومار ساها الناطق باسم قسم الأمن الدبلوماسي في شرطة داكا التي بدأت تنظيم جلسات اليوجا قوله :" "إنهم يؤدون دورا حيويا في الشوارع للحفاظ على القانون والنظام.. كان من المهم إبقاؤهم بعيدين من الإجهاد والضغط أثناء العمل".